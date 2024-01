Mercato - PSG : Un allié de taille pour boucler un transfert à Paris ?

Axel Cornic

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, notamment dans le deal avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike est finalement resté au Paris Saint-Germain. Mais dès le début du mois de janvier il est à nouveau annoncé sur le départ et cette fois, il pourrait bien faire ses valises.

C’était l’un des grands feuilletons de l’été dernier. Révélation au Stade de Reims il y a deux ans, Hugo Ekitike n’a jamais su confirmer au PSG et après seulement une saison il a été poussé vers la sortie sans ménagement. Une mission qui s’est soldée par un échec, avec l’attaquant qui a ensuite été mis au placard au cours des six mois qui ont suivi.

Mercato - PSG : Le boss du Real Madrid attend un coup de fil de Mbappé https://t.co/fC1Z6bAMt0 pic.twitter.com/RHN4hl6QVn — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Wolverhampton pour sauver Ekitike ?

On a en effet vu l’attaquant pendant 8 petites minutes lors de la toute première journée de Ligue 1 face au FC Lorient (0-0), puis plus rien. Sa situation a beaucoup fait parler et finalement, son départ du PSG au mois de janvier est quasiment devenu inévitable. Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’Ekitike pourrait rebondir du côté de la Premier League cet hiver, avec Wolverhampton.

Jorge Mendes à la rescousse