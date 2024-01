Mercato - PSG : Deux clubs se battent pour un joueur d’Enrique !

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike n’a plus sa place au PSG où il est sur le carreau depuis la fin du mercato estival. Sur le départ cet hiver, Ekitike disposerait de deux portes de sortie, la première en Allemagne à Wolsburg et l’autre en Angleterre à Wolverhampton. Le pensionnaire de Premier League serait passé à l’action pour un prêt avec option d’achat.

C’est certes un secret de polichinelle, mais le PSG ne veut plus d’Hugo Ekitike. C’est d’ailleurs le cas depuis le dernier mercato estival au cours duquel le club de la capitale a tenté tant bien que mal d’inclure Ekitike dans l’opération Randal Kolo Muani avec l’Eintracht Francfort, en vain. Même résultat pour les tentatives de dernière minute de certains clubs de Premier League.

Ekitike a la cote à Wolsburg et Wolverhampton

Au placard depuis la clôture officielle du mercato estival de 2023, Hugo Ekitike n’a eu d’autre choix que de prendre son mal en patience depuis. Et il semble que la décision de l’attaquant de 22 ans soit d’aller chercher du temps de jeu ailleurs avant la fermeture du marché hivernal des transferts le 31 janvier. le10sport.com vous a confié le 6 janvier dernier que Wolsburg et Wolverhampton étaient bel et bien sur les rangs pour Ekitike et les Wolves ont pris contact avec le clan Hugo Ekitike dans l’optique d’entamer les discussions avec le PSG pour une opération. le10sport.com vous dévoilait en outre que le Paris Saint-Germain était prêt à se séparer d’Hugo Ekitike en prêt ou par le biais d’un transfert.

Mercato - PSG : Transfert surprise, son agent sort du silence https://t.co/rWVHySqoLY pic.twitter.com/Ur6KmYEHwI — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Wolverhampton approche le PSG pour… le prêt d’Ekitike !