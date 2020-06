Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel va devoir gérer un gros bras de fer !

Publié le 13 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Thiago Silva étant bien parti pour quitter le PSG, et alors que Leonardo aurait décidé de ne pas le remplacer, un gros bras de fer devrait donc se tenir entre Presnel Kimpembe et Abdou Diallo pour une place de titulaire la saison prochaine.

Comme l’a récemment révélé Le Parisien, Leonardo aurait déjà pris une décision de taille pour l’après Thiago Silva qui arrive au terme de son contrat au PSG. En effet, le directeur sportif brésilien aurait tout simplement décidé de ne pas recruter de nouveau profil en défense centrale pour le remplacer, et par conséquent, deux profils devraient se disputer une place de titulaire en défense centrale la saison prochaine aux côtés de Marquinhos…

Kimpembe contre Diallo la saison prochaine ?

Et à ce titre, deux profils semblent se dégager en toute logique : Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Les deux défenseurs affichent des caractéristiques similaires puisqu’il s’agit de centraux gauchers, et ils seront donc des compléments idéaux pour épauler Marquinhos en charnière centrale. Reste désormais à savoir lequel aura les faveurs de Thomas Tuchel, qui devrait donc orchestrer ce bras de fer entre les deux joueurs du PSG.