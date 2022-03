Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel rendrait un gros service à Pochettino !

Publié le 15 mars 2022 à 1h45 par Th.B.

Alors que les décideurs de Manchester United songeraient à Thomas Tuchel pour l’après-Ralf Rangnick, ce qui chamboulerait les plans de Mauricio Pochettino, l’entraîneur de Chelsea n’aurait pas donné son feu vert aux Red Devils. De quoi permettre au coach du PSG de continuer de rêver de United.

Comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino était déjà sujet à la discussion en coulisse et les éliminations prématurées en Coupe de France et en Ligue des champions n’ont pas vraiment arrangé la situation de l’entraîneur du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Pochettino serait susceptible d’être remercié à la fin de la saison. Le rêve de l’Argentin serait de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United. Néanmoins, The Daily Telegraph a dernièrement fait savoir que les décideurs de United auraient demandé aux représentants de Thomas Tuchel d’être tenus informés de la situation de l’entraîneur de Chelsea, les Blues étant en vente. De quoi relancer le dossier Mauricio Pochettino ?

Tuchel n’aurait rien laissé transparaître à Manchester United