Mercato - PSG : Tuchel règle dossier brûlant du moment !

Publié le 24 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel fait l’objet de nombreuses spéculations sur son avenir incertain. Et l’entraîneur allemand a mis les choses au clair à ce sujet.

Alors que le PSG a été battu mardi soir à domicile par Manchester United en Ligue des Champions (1-2), Thomas Tuchel se retrouve de nouveau pointé du doigt. Sa situation contractuelle, ses mauvaises relations avec Leonardo et certains des résultats décevants de ce début de saison relancent la possibilité d’un renvoi avant la fin de la saison pour l’entraîneur du PSG, d’autant que certains profils de renom comme Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino sont libres. Mais Tuchel garde la tête froide…

« J’ai un contrat, je ne fais pas de différence »