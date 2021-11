Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 18 novembre 2021 à 1h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus, l'Inter, le Milan AC, Liverpool et Manchester United pour Aurelien Tchouameni. Pour ne pas arranger les affaires parisiennes, Chelsea serait également sur les rangs du crack de l'AS Monaco. D'ailleurs, Thomas Tuchel aurait même monté un plan pour prendre les devants sur ce dossier.

Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco et de l'équipe de France, Aurelien Tchouameni aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Team Talk , Leonardo verrait d'un bon oeil l'idée d'arracher le crack de 21 ans au club du Rocher. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait loin d'être le seul. Comme l'a indiqué le média britannique, Chelsea, le Milan AC, l'Inter, la Juventus, Manchester United et Liverpool seraient également à l'affût pour s'offrir les services d'Aurelien Tchouameni. Et malheureusement pour le PSG, les Blues de Thomas Tuchel auraient déjà monté une stratégie pour rafler la mise.

Tuchel veut boucler l'opération Tchouameni en janvier