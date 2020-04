Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel passe à l’action pour remplacer Cavani et Icardi !

Publié le 1 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Face à l’incertitude autour de l’avenir d’Edinson Cavani et Mauro Icardi, Thomas Tuchel aurait décidé d’agir pour le poste de 9 du PSG.

L’été pourrait bien être mouvementé au PSG. Alors que les interrogations entourent la présence de Neymar et Kylian Mbappé la saison prochaine, il existe également des questions autour de l’identité du prochain buteur. S’il semble acté qu’Edinson Cavani partira à l’issue de son contrat, Mauro Icardi, qui était censé succéder au Matador, pourrait lui aussi quitter le PSG. De quoi mettre Leonardo dans une position inconfortable, l’obligeant alors à chercher un buteur.

Un rôle pour Ben Yedder ?