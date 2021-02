Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est bien parti pour faire très mal à Pochettino et Leonardo !

Publié le 10 février 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Limogé par le PSG cet hiver, Thomas Tuchel s’est très rapidement relancé en signant avec Chelsea. Et l’entraîneur allemand pourrait d’ailleurs plomber quelques plans de Leonardo et Mauricio Pochettino, en allant notamment recruter à Paris…

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe le 24 décembre dernier, veille de Noël, et alors que le PSG avait largement dominé le RC Strasbourg la veille en championnat (4-0) : Thomas Tuchel était limogé par sa direction. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le technicien allemand avait été reçu pendant la nuit par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour se voir signifier son départ avec effet immédiat, et quelques jours plus tard, Mauricio Pochettino était nommé sur le banc du PSG pour lui succéder. Depuis, Tuchel s’est remis en scelle en venant remplacer Frank Lampard du côté de Chelsea, et il pourrait d’ailleurs faire très mal à son ancien club.

Tuchel proche de récupérer un talent du PSG

Comme l’a indiqué Foot Mercato, Chelsea aurait intensifié les discussions avec Kays Ruiz-Atil (18 ans), jeune milieu de terrain du PSG dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Une réunion entre les Blues et l’entourage du Kays Ruiz se serait déjà tenue pour discuter d’une arrivée libre en fin de saison, et FM précise que la présence de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea pourrait d’ailleurs avoir un impact décisif dans l’esprit du jeune joueur du PSG. En clair, l’entraîneur allemand semble bien parti pour plomber Leonardo avec Kays Ruiz, et ce dossier pourrait d’ailleurs être premier d’une longue série…

Marquinhos, Alaba, Upamecano… Chelsea peut plomber le PSG