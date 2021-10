Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel aurait pu priver Leonardo d'un gros coup à 0€ !

Publié le 17 octobre 2021 à 10h45 par La rédaction

Libre l'été dernier sur le marché des transferts, Gianluigi Donnarumma a finalement rejoint le PSG. Pour autant, le gardien italien aurait pu rejoindre un autre cador européen.

Gianluigi Donnarumma a été l'un des feuilletons du dernier mercato estival. Après six années passées dans les cages du Milan AC, le gardien de but de 22 ans avait décidé de partir librement de son club formateur. Une opportunité en or à 0€ sur laquelle s'est jeté le PSG. Malgré les performances XXL de Keylor Navas (34 ans) depuis son arrivée en 2019, Leonardo a misé sur l'avenir en signant pour 5 ans Donnarumma. Le récent vainqueur de l'Euro avec l'Italie aurait cependant pu échapper au PSG...

Chelsea a pensé à Donnarumma