Mercato - PSG : Tuchel a tout prévu pour l’opération Dembélé

Coach de Chelsea, Thomas Tuchel aurait la ferme intention de jouer un sale tour au PSG en prenant son ancien club de vitesse dans la course à la signature de l’attaquant du FC Barcelone. Pour autant, si cette opération s’avérait être un échec, Chelsea aurait déjà prévu de rebondir avec Raphinha.

Direction le PSG pour Ousmane Dembélé ? Avec le départ libre de tout contrat d’Angel Di Maria, Nasser Al-Khelaïfi piloterait l’opération recrutement de l’ailier du FC Barcelone sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, bien que le conseiller football du club Luis Campos s’opposerait à cette idée selon Le Parisien. La Cadena SER a révélé lundi soir que le FC Barcelone n’augmenterait pas son offre salariale concernant la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé et que le Français serait toujours aussi réticent à accepter l’offre en question des dirigeants du Barça . De quoi acter son départ ? Le suspense reste à son comble et il se pourrait que le PSG voit une ancienne connaissance lui jouer un sale tour dans le dossier Ousmane Dembélé : Thomas Tuchel.

