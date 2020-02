Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois pistes XXL pour l’avenir de Mauro Icardi ?

Publié le 25 février 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que Mauro Icardi pourrait ne pas continuer au PSG la saison prochaine, l’Argentin verrait plusieurs points de chute de prestige s’offrir à lui…

Il y a quelques semaines encore, il semblait assuré que Leonardo allait lever l’option de Mauro Icardi, fixée à 70M€. Aujourd’hui, la situation semble avoir légèrement changé et il serait plus aussi certain que l’Argentin soit toujours au PSG la saison prochaine. Prêté par l’Inter Milan, l’Argentin ne restera toutefois pas en Lombardie selon les informations de Tuttosport . Néanmoins, Icardi ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un nouveau club s’il venait à ne pas rester au PSG.

Des pistes XXL pour Icardi ?