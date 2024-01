Mercato - PSG : Transfert de Neymar, le gouvernement Macron au coeur d'un scandale ?

Thibault Morlain

En 2017, le PSG a fait trembler la planète football en dépensant 222M€ pour le transfert de Neymar. Le Brésilien est d'ailleurs encore aujourd'hui le joueur le plus cher de l'histoire. Pour faire venir l'ancien joueur du FC Barcelone, Paris n'a donc pas lésiné sur les moyens, acceptant ainsi de payer sa clause libératoire. Mais voilà que ce transfert de Neymar soulèverait aujourd'hui une polémique, impliquant même le gouvernement d'Emmanuel Macron. Explications.

Après 4 saisons au FC Barcelone, Neymar faisait le choix en 2017 de quitter l'ombre de Lionel Messi et voler de ses propres ailes. Pour cela, le Brésilien a accepté de signer au PSG. Et quel transfert ! Le club de la capitale a choqué tout le monde en dépensant les 222M€ de la clause libératoire de Neymar au Barça, faisant ainsi de lui le joueur le plus cher de l'histoire. Mais tout était-il clean à 100%€ dans cette opération du PSG ? Pas vraiment si l'on en croit les informations dévoilées par Libération .

Mercato - PSG : Transfert bouclé, il pousse un gros coup de gueule https://t.co/qPwovKHEKL pic.twitter.com/NBoPWQpyaS — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

La clause libératoire de Neymar au coeur des problèmes ?

Quelle est alors cette polémique autour du transfert de Neymar au PSG, impliquant par la même occasion le gouvernement d'Emmanuel Macron ? Comme l'explique le quotidien français, un rapport de l'IGPN a notamment dévoilé des échanges entre Jean-Martial Ribes, directeur de la communication du PSG à l'époque, ainsi que Hugues Renson, ancien vice-président de l'Assemblée Nationale. Cela concernerait en grande partie le paiement de la clause libératoire de 222M€ de Neymar. Compte tenu de la législation française, ce montant, pouvant être considéré comme une avance sur salaire, doit être soumis notamment aux cotisations de la Sécurité Sociale ainsi que l'impôt sur le revenu.

Darmanin s'en est chargé ?