Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour à la case départ pour Thiago Silva pour son avenir ?

Publié le 18 mars 2020 à 22h45 par J.-G.D.

Malgré le désir de Thiago Silva (PSG) de faire son grand retour au Milan AC, Ivan Gazidis, admirateur délégué du club, ne le verrait pas du tout du même oeil.

Les jours passent sans que Thiago Silva prolonge avec le PSG. Libre en juin prochain, le défenseur central parisien devrait donc aller voir ailleurs d’ici quelques mois. L’international brésilien disposerait d’un plan pour la suite de sa carrière : revenir au Milan AC. La presse italienne précise que Thiago Silva désirerait retrouver son ancien club, alors que Zvonimir Boban, ancien dirigeant Rossonero , aurait pris ce dossier à bras le corps. Mais les portes de Milan se seraient fermées pour l'international brésilien. Explications...

Milan s'opposerait au retour de Thiago Silva