Mercato - PSG : Tout se met en place pour le retour de Rabiot

En fin de contrat, Adrien Rabiot pourrait quitter la Juventus en juin prochain et dans son entourage, on aimerait bien le voir revenir au Paris Saint-Germain. A Turin, on semble en tout cas se préparer au départ du milieu de terrain, qui aura la chance de briller au Qatar avec l’équipe de France, lors de la Coupe du monde.

Après avoir quitté le PSG en très mauvais termes n 2019, Adrien Rabiot pourrait faire son retour. Son contrat se termine en effet en juin prochain et pour le moment, une prolongation semble être compliquée...

« Contractuellement, je suis dans ma dernière année à la Juve »

Les derniers mots de Rabiot ont dû alerter le PSG, qui gardera un œil attentif sur lui lors de la Coupe du monde au Qatar. « C'est une chance de pouvoir être là dans la peau d'un titulaire pour une telle compétition. Je ne sais pas si c'est un tournant mais cela peut m'aider » a lâché l’international français. « Contractuellement, je suis dans ma dernière année à la Juve. Cela peut m'aider pour la suite ».

Milinkovic-Savic pour le remplacer ?