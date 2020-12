Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout juste prolongé, ce crack voit les choses en grand pour son avenir !

Publié le 5 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

Désormais lié au PSG jusqu'en juin 2024, Timothée Pembélé n'a pas manqué de s'enflammer pour sa prolongation et affiché ses ambitions pour son avenir.

Alors qu'il a fait ses débuts professionnels avec le PSG à l'occasion de sa titularisation contre les Girondins de Bordeaux (2-2), Timothée Pembélé a connu une seconde excellente nouvelle dans la foulée. En effet, le club de la capitale a annoncé la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2024. Une bonne nouvelle pour le PSG également qui a réussi à convaincre un jeune talent de rester à Paris. Et d'ailleurs, Timothée Pembélé ne manque pas d'ambitions pour son avenir à Paris.

Pembélé ne manque pas d'ambitions