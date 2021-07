Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout était prévu pour ce transfert colossal…

Publié le 8 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Fraichement transféré au PSG, Achraf Hakimi avait pourtant organisé son départ de l’Inter Milan depuis un bon moment comme l’a confié Simone Inzaghi.

Dès le 18 juin dernier, le10Sport.com vous avait fait part en exclusivité d’une avancée décisive dans les négociations entre le PSG et l’Inter Milan pour le transfert d’Achraf Hakimi qui avoisine donc les 60M€ hors bonus. Le feuilleton a connu son épilogue mardi avec l’officialisation du dossier, et pourtant dès sa nomination sur le banc de l’Inter début juin, le nouvel entraîneur Simone Inzaghi avait été informé du départ d’Hakimi comme il l’a confié en conférence de presse mercredi.

« On m’avait dit qu’Hakimi allait partir »