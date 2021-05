Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est déjà réglé pour le transfert de Kylian Mbappé ?

Publié le 21 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours aussi incertain, la presse espagnole est déjà unanime sur le sujet : l’attaquant français portera les couleurs du Real Madrid la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé quittera-t-il le club de la capitale cet été ? L’attaquant français est une nouvelle resté très flou sur la question mercredi soir au micro de France 2 : « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », a indiqué Mbappé. Le discours est donc très énigmatique de la part de l’attaquant du PSG, d’autant que la presse espagnole ne cesse de jeter un froid sur son avenir…

Mbappé vers le Real Madrid ?