Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel répond à Leonardo pour le mercato hivernal !

Publié le 17 décembre 2019 à 14h45 par T.M.

Le mercato hivernal approche et alors que Leonardo a demandé à ce que Thomas Tuchel ne parle plus de cette échéance, l’entraîneur du PSG a répondu à son directeur sportif pour le mois de janvier.

A quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Les rumeurs sont nombreuses, mais ces derniers jours, Thomas Tuchel et Leonardo ont assuré que cela pourrait bien être calme. Un sujet que le Brésilien veut avoir en main. En effet, après la rencontre face à l’ASSE, le directeur sportif du PSG a fait une demande à la presse, lâchant : « Je pense que je vais vous demander de ne pas poser de questions au coach concernant le mercato. Le mercato, c'est quelque chose qui concerne le club. (…) Qu'on arrête d'embêter l'entraîneur avec ces questions, laissez-le tranquille, il parle des questions techniques de l'équipe ».

« C’est la meilleure des choses »