Mercato - PSG : Thomas Tuchel a joué un grand rôle dans ce départ !

Publié le 30 mai 2020 à 5h00 par T.M.

L’été dernier, Moussa Diaby a choisi de quitter le PSG pour le Bayer Leverkusen. Et Thomas Tuchel a eu son mot à dire dans ce dossier.

Si le PSG peut compter sur un très bon centre de formation, il faut aussi garantir du temps de jeu à ces pépites. Mais que cela est compliqué pour un jeune joueur de s’imposer dans l’un des plus grands clubs du monde. Alors que certains se montrent patients, d’autres préfèrent aller chercher du temps de jeu ailleurs et exploser loin du PSG. C’est ce qu’a choisi de faire Moussa Diaby. Cette saison, l’ailier brille avec le Bayer Leverkusen, ayant ainsi l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent. De quoi donner des regrets à Thomas Tuchel qui ne voulait pas lâcher Diaby, mais qui l’a quand même conseillé pour le choix de son club.

« On a discuté… »