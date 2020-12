Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva tacle Leonardo après son départ du PSG !

Publié le 13 décembre 2020 à 21h45 par B.C.

Désormais à Chelsea, Thiago Silva n’oublie pas son départ du PSG qu’il n’a pas digéré. Interrogé dans le CFC, le défenseur brésilien n’a pas été tendre à l’égard de Leonardo.

En 2012, Leonardo décidait de faire appel à Thiago Silva pour renforcer la charnière centrale du PSG. Trois années et demie auparavant, c’est le même Leonardo, alors entraîneur de l’AC Milan, qui avait été dénicher le défenseur central à Fluminense, lui permettant ainsi de se révéler aux yeux de l’Europe. Et pourtant, l’Italo-brésilien n’a pas fait de cadeau à son protégé cet été. Alors que Thiago Silva était un cadre du Paris Saint-Germain après huit saisons, Leonardo a décidé de ne pas prolonger le bail du joueur, alors âgé de 35 ans, avant de faire volte-face après un Final 8 de Ligue des champions où Thiago Silva s’était fait remarquer. Il était toutefois trop tard puisque le joueur avait donné sa parole à Chelsea, et ce départ par la petite porte a toujours du mal à passer chez lui.

« Leonardo ? C’est la chose la plus triste »