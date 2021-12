Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva, Leonardo... Cette sortie fracassante sur l'arrivée de Ramos !

Publié le 2 décembre 2021 à 3h45 par A.M.

De retour à la compétition dimanche, Sergio Ramos a impressionné Jérôme Rothen qui ne regrette absolument pas Thiago Silva.

Cet été, le PSG a attiré Sergio Ramos libre après la fin de son contrat au Real Madrid. Un choix que certains observateurs ont eu du mal à comprendre puisque le PSG avait décidé de ne pas conserver Thiago Silva un an plus tôt. Et les doutes n'ont cesse de grandir compte tenu des doutes sur l'état physique de Sergio Ramos qui aura du attendre 5 mois après son arrivée pour débuter sous les couleurs parisiennes. Mais pour Jérôme Rothen, c'était le bon choix.

«Certains parlent de Thiago Silva, mais ça n’a rien à voir»