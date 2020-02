Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Motta pour remplacer Tuchel ? La réponse de Pierre Ménès

Publié le 29 février 2020 à 14h15 par T.M.

Au moment où l’avenir de Thomas Tuchel est de plus en plus incertain au PSG, Pierre Ménès a été interpellé sur la possibilité de voir Thiago Motta succéder à l’Allemand.

Ancien joueur du PSG, Thiago Motta avait lancé sa carrière d’entraîneur chez les U19 du club de la capitale. Toutefois, l’Italien ne s‘est jamais caché, il rêve d’être un jour à la place de Thomas Tuchel. « Entraîner le PSG ? Bien sûr, c’est mon objectif. C’est quelque chose qui me donne beaucoup d’énergie pour continuer », lâchait-il en septembre dernier. Motta pourrait-il alors être une option envisagée alors que Tuchel est de plus en plus annoncé sur le départ du PSG ?

« Débuter au PSG, c’est pas simple »