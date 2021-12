Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cinq jeunes veulent partir !

Publié le 14 décembre 2021 à 22h25 par La rédaction

Alors que le PSG ne parvient pas à offrir du temps de jeu à ses jeunes pépites, le club de la capitale risque d’en voir une bonne partie s’en aller tant celles-ci voudraient claquer la porte.