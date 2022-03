Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 70M€ !

Publié le 23 mars 2022 à 1h45 par A.C.

Avec le départ de Kylian Mbappé, Leonardo aurait l’intention de miser sur Rafael Leao pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain.

Qui pourra combler le trou laissé par le départ de Kylian Mbappé ? Si nous vous avons révélé sur le10sport.com que rien n’est encore acté, c’est une question que l’on semble se poser de plus en plus au sein de la Paris Saint-Germain. Selon nos informations, Erling Haaland et Robert Lewandowski sont les profils les plus appréciés, mais un grand nombre d’autres pistes sont évoqués à l’étranger. C’est le cas en Italie, où l’on a évoqué une possible offre de 70M€ du PSG pour Rafael Leao, ancien du LOSC désormais à l’AC Milan et dont le contrat se termine en 2024.

Leao va rester à Milan