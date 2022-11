Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle dans ce dossier XXL d’Antero Henrique

Alors que le PSG serait venu aux renseignements concernant Jude Bellingham, il semble que les Parisiens partent avec une longueur de retard dans ce dossier. Si Manchester United en aurait fait sa priorité pour le prochain mercato estival, ce serait Liverpool qui tiendrait la corde dans ce dossier. Les Reds seraient d’ailleurs très confiants quant à leurs chances de recruter l’international anglais.

Jude Bellingham enflamme déjà le marché des transferts. Auteur de 9 buts toutes compétitions confondues cette saison avec le Borussia Dortmund, l’international anglais âgé de 19 ans est annoncé dans le viseur de la plupart des grandes formations européennes. D’après les informations de Média Foot , Antero Henrique se serait d’ailleurs renseigné à son sujet, mais le PSG est mal embarqué dans ce dossier.

En effet, plusieurs clubs de Premier League rêveraient de rapatrier l’ancien joueur de Birmingham, sous contrat jusqu’en 2025. D’après les informations de Florian Plettenberg, Manchester United serait particulièrement intéressé. Erik ten Hag le voudrait absolument pour la saison prochaine et serait prêt à mettre 150M€ afin d’y parvenir. En revanche, le journaliste de Sky Sports indique également que les Red Devils auraient peu de chances de s’attacher les services de Jude Bellingham, en raison du fair-play financier et de la forte concurrence, notamment de Manchester City et Liverpool.

X News #Bellingham (2): On the other hand #LFC is very optimistic to get him in 2023! He's is also the main target, Klopp is pushing for him & Liverpool wants to invest in summer. They expect him to cost €100m + X. Hardly any chances: PSG, Barca, Bayern. @Sky_Marc @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿