Mercato - PSG : Sur le départ, il retourne sa veste !

Thomas Bourseau

Pendant la seconde partie du mercato estival de l’année 2023, Hugo Ekitike a été annoncé sur le départ pour l’Eintracht Francfort, mais avait refusé de faire partie de l’opération Randal Kolo Muani. L’hiver est arrivé et il se pourrait bien qu’Ekitike ait changé d’avis et soit sur le point d’être transféré au club allemand contre un chèque de 30M€.

En août dernier, Hugo Ekitike a reçu un message clair de Luis Enrique et de Luis Campos. Comme L’Équipe le révélait, la recrue estivale de 2022 été poussée à trouver un point de chute par le conseiller football du Paris Saint-Germain et le nouvel entraîneur. D’ailleurs, dans la dernière ligne droite du mercato estival, le PSG souhaitait l’inclure dans l’opération Randal Kolo Muani avec l’Eintracht Francfort, en vain en raison de la réticence d’Ekitike d’accepter un tel arrangement, lui qui préférait la Premier League.

Réticent l’été dernier, Ekitike donnerait son aval pour l’Eintracht Francfort désormais

Et maintenant ? Une demi-saison est passée, et après six mois au placard, il semblerait qu’Hugo Ekitike soit revenu sur sa position initiale. Selon Téléfoot , l’attaquant français de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027, aurait la cote en Allemagne et plus particulièrement à Wolsburg et à l’Eintracht Francfort. Et le média l’a assuré, Ekitike privilégierait un départ pour Francfort, option pourtant rejetée par le principal intéressé à la dernière intersaison.

PSG : Zaïre-Emery est toujours indétrônable ! https://t.co/i0YXqbzGco pic.twitter.com/IqdyLSklXK — le10sport (@le10sport) January 21, 2024

Un accord tout proche avec Francfort, 30M€ pour le PSG ?