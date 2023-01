Mercato - PSG : Star de Ligue 1, il justifie son choix de snober Campos

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Opposé au PSG ce dimanche, le RC Lens a réalisé un exploit majeur en l'emportant. Présent sur la pelouse sous le maillot Sang et Or, Seko Fofana aurait pu porter les couleurs adverses. Le milieu de terrain avait été contacté par la formation parisienne, avant de finalement prolonger son contrat à Lens. Il a justifié cette décision.

Victorieux avec le RC Lens ce dimanche face au PSG (3-1), Seko Fofana aurait pu connaître un destin bien différent cette saison. Le joueur de 27 ans avait fait l'objet d'une cour assidue de la part de nombreuses équipes européennes. Le FC Séville l'aurait contacté, tout comme... le PSG. Lors d'un entretien accordé à As , Fofana est revenu sur son été agité et notamment sur l'intérêt de l'équipe parisienne.

« C'est toujours flatteur qu'un grand club s'intéresse à toi »

« C'est toujours flatteur qu'un grand club s'intéresse à toi, mais en ce moment la réalité c'est que je suis un joueur lensois, j'aime être à Lens et ça me plaît beaucoup. On a un projet qui essaie de s'implanter, c'est flatteur qu'ils s'intéressent à moi, mais ça reste une fiction » a déclaré Fofana. Quelques jours plus tard, l'Ivoirien décidait de prolonger son contrat au RC Lens jusqu'en juin 2025.

Fofana a finalement prolongé son contrat

« Oui, c'est vrai que beaucoup de gens m'ont vu dehors. J'ai même eu beaucoup de questions avec mon représentant. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux paramètres entrent en jeu. J'étais convaincu que la meilleure décision pour moi était de rester ici. Les gens voulaient que je continue. J'ai eu le sentiment de vouloir continuer. Même mes collègues m'ont demandé de continuer. C'était dur pour moi de partir » a confié le milieu de terrain.

Fofana ne regrette pas sa prolongation