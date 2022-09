Foot - Mercato - PSG

Sous pression pour ce compatriote de Neymar, Campos doit réagir

Publié le 19 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

En poste au sein de la section sportive du PSG depuis le début de l’été, Luis Campos a rapidement coché le nom d’une pépite du football brésilien, en la personne d’Andrey Santos. Cependant, Newcastle pourrait griller la priorité au Paris Saint-Germain.

Luis Campos a débarqué du côté du PSG en juin dernier pour devenir le conseiller football du club parisien et donc du président Nasser Al-Khelaïfi. Et rapidement, le10sport.com vous a révélé un intérêt du dirigeant portugais pour Andrey Santos.

Grosse concurrence pour Campos avec ce compatriote de Neymar

Le milieu de terrain de 18 ans de Vasco de Gama est même dans le viseur du FC Barcelone, du Genoa et d’Everton, toujours selon les informations exclusives divulguées par le10sport.com le 21 juin dernier.

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l’avenir de Campos, le Qatar est fixé https://t.co/bKCV0YyUjp pic.twitter.com/SmMzxMRQdx — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Newcastle prépare une offre pour Andrey Santos