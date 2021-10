Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos reçoit un message de taille en interne !

Publié le 25 octobre 2021 à 5h15 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas joué depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos reçoit un message de soutien de la part de Marquinhos.

Arrivé libre après avoir passé 16 ans au Real Madrid, Sergio Ramos a rejoint le PSG mais n'a toujours pas disputer la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Malgré tout, l'expérience du défenseur espagnol apporte déjà énormément en interne comme le souligne Marquinhos.

Marquinhos s'enflamme pour Ramos