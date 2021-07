Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos, Donnarumma… Le Qatar a deux objectifs avec son recrutement !

Publié le 16 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est en train de réaliser un mercato estival colossal, Omar Da Fonseca explique que les objectifs fixés par le Qatar ne sont pas uniquement sportifs avec ce gros recrutement.

Depuis le début du mercato estival, le PSG a enchainé les gros coups sur le marché des transferts puisque Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma se sont engagés avec le club de la capitale. Le Qatar s’offre donc un recrutement colossal pour enfin parvenir à atteindre son objectif de remporter la Ligue des Champions, mais pas que…

« Il y a une vraie stratégie internationale du PSG »