Mercato - PSG : Sergio Ramos déjà un énorme flop ?

Publié le 12 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Arrivé libre cet été, Sergio Ramos semble traîner une blessure difficile à soigner, ce qui fait craindre le pire à Jérôme Rothen.

« Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des champions mais il va nous aider rapidement ». Mauricio Pochettino l'a assuré, il n'est pas inquiet concernant la situation de Sergio Ramos qui est pourtant blessé depuis son arrivée et qui n'a toujours pas joué. D'ailleurs, au micro de RMC , Jérôme Rothen craint déjà que la situation tourne au flop.

«J’ai l’impression que Sergio Ramos c’est une mauvaise idée pour le PSG»