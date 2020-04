Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sancho est incité à prendre une énorme décision pour son avenir !

Publié le 25 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Alors que son arrivée à Manchester United semble être en très bonne voie, Jadon Sancho est attendu non pas au PSG mais à Chelsea par son grand ami Callum Hudson-Odoi.

Jason Sancho n’est plus un joueur à présenter. Du haut de ses 20 ans, l’ailier du Borussia Dortmund s’est fait un nom depuis son arrivée à l’été 2017 en provenance de Manchester City et dispose même désormais du statut d’international anglais. Réalisant une grande saison avec le BvB en Bundesliga (14 buts pour 15 passes décisives), Sancho est annoncé proche de Manchester United alors que le PSG serait en embuscade. Cependant, Chelsea serait aussi sur les rangs et son ami Callum Hudson-Odoi aimerait témoigner de son transfert à Stamford Bridge.

« J’adorerais qu’il vienne à Chelsea »