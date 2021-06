Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Mendes... Mbappé conscient du prochain gros coup de QSI ?

Publié le 28 juin 2021 à 9h15 par A.M. mis à jour le 28 juin 2021 à 9h17

Alors qu'il ne semble plus faire l'unanimité à la Juventus, Cristiano Ronaldo serait sur le départ. Et Jorge Mendes pousserait pour caler le quintuple Ballon d'Or au PSG. Ce qui n'a surement pas échappé à Kylian Mbappé.

Tout juste éliminé de l'Euro par la Belgique (0-1), Cristiano Ronaldo va désormais pouvoir prendre des vacances et réfléchir à son avenir en club. Et pour cause, Massimiliano Allegri ne semble pas certain de vouloir conserver la star portugaise. Le technicien italien souhaite faire de Paulo Dybala le leader de son projet à la Juventus. Le contrat de Cristiano Ronaldo prenant fin en juin 2022, la Vieille Dame ne sera donc pas opposée à une vente cet été. Et bien évidemment, tous les regards se tournent vers le PSG.

Mendes fait le forcing pour envoyer Ronaldo au PSG