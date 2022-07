Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Révélation sur le transfert avorté de Mauro Icardi

Alors qu’Hugo Ekitike a récemment fait son arrivée, le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d’un attaquant sur le marché des transferts, afin de compenser le futur départ de Mauro Icardi. L’avenir de l’Argentin à Paris semble compromis, il aurait d’ailleurs été proposé à Arsenal, mais les Gunners ont finalement opté pour Gabriel Jesus.

Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera, Rafinha et désormais Thilo Kehrer : tous ces joueurs vont devoir se trouver une porte de sortie cet été. Le Paris Saint-Germain ne compte plus sur eux et cherche à s’en séparer. On pourrait également ajouter Mauro Icardi à cette liste, qui ne sera également pas conservé.

Mais l’Argentin n’a pas vraiment la cote sur le marché des transferts. Le récent promu en Serie A, Monza, a bien tenté sa chance. Une solution repoussée par Icardi. Ces derniers jours, un transfert vers le Borussia Dortmund a aussi été évoqué, les Allemands cherchant un remplaçant à Sébastien Haller, victime d’un cancer des testicules et absent pour plusieurs mois.

