Mercato - PSG : Retour imminent, qu’est-ce qui bloque ?

Axel Cornic

Prêté à l’AS Roma l’été dernier, Renato Sanches n’y arrive décidément pas en Serie A. Il n’a que très peu joué en cette première partie de saison et José Mourinho aurait décidé de casser son prêt, le renvoyant ainsi au Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, la situation ne semble pas vraiment évoluer...

C’est devenu l’un des feuilletons de la presse italienne. Régulièrement blessé, Renato Sanches n’a jamais pu s’exprimer à l’AS Roma et les différents épisodes des derniers mois ont beaucoup fait parler, notamment son remplacement face à Bologna le 17 décembre dernier (2-1), après une quinzaine de minutes.

Mourinho veut renvoyer Renato Sanches au PSG

La patience de José Mourinho semble être finie, puisque plusieurs médias en Italie assurent qu’il souhaiterait casser le prêt de Renato Sanches, qui retrouverait ainsi un PSG où il n’a toujours pas sa place. Si cela se confirme, les Parisiens devront faire une croix sur un gain entre 12 et 15M€, montant de l’option d’achat du milieu de terrain.

Aucun accord en vue