Mercato - PSG : Catastrophe à 15M€, une solution déjà trouvée ?

Prêté à l’AS Roma depuis l’été dernier, Renato Sanches devrait vraisemblablement faire son retour au Paris Saint-Germain au cours de ce mois de janvier à venir. José Mourinho ne serait pas du tout satisfait de son rendement et souhaiterait casser son prêt, avec le milieu de terrain qui ne semble toutefois pas rentrer dans les plans de Luis Enrique, au PSG.

Considéré un temps comme l’un des talents les plus prometteurs du football portugais, Renato Sanches n’a jamais vraiment pu s’exprimer pleinement. La faute à des séries de blessures qui l’ont freiné au Bayern Munich comme au PSG et qui ne l’ont pas lâché à l’AS Roma, où il est prêté depuis le début de la saison.

Rome, c’est déjà fini pour Renato Sanches

En tout est pour tout il n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues sur les 24 possibles avec l’AS Roma et sans jamais en faire une dans son intégralité. Le pire est arrivé face au Bologna de Thiago Motta le 17 décembre dernier, lorsqu’il est rentré en jeu à la 46e minute pour finalement être sorti à la 64e par José Mourinho.

Place à Galatasaray ?

De plus en plus de sources annoncent que ce prêt est un échec total et l’AS Roma souhaiterait donc le casser pour le renvoyer au PSG, où il n’a pourtant pas sa place. D’après les informations de Nicolo Schira, les Parisiens auraient chargé des intermédiaires de mercato de trouver une solution et ce dimanche, on apprend que Renato Sanches pourrait rebondir du côté de Galatasaray.