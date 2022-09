Foot - Mercato - PSG

PSG : Recruté par Luis Campos, il s’enflamme après son transfert

Publié le 8 septembre 2022 à 22h30 par Bernard Colas

Arrivé très tôt au PSG, Vitinha a eu le temps de s’adapter à son nouveau club et apparaît déjà comme un titulaire dans l’équipe de Christophe Galtier. Aligné d’entrée face à la Juventus (2-1) mardi, l’international portugais est revenu sur ses premiers pas européens avec le club de la capitale, l’occasion pour lui de s’enflammer sur son début d’aventure et la découverte du Parc des Princes.

Première recrue de Luis Campos lors du mercato estival, Vitinha est l’une des belles surprises du début de saison du PSG. L’international portugais s’est directement imposé comme un titulaire dans l’entrejeu sous les ordres de Christophe Galtier, lui permettant de découvrir l’ambiance des grands soirs au Parc des Princes ce mardi face à la Juventus (2-1). Aux côtés de Marco Verratti, l’ancien milieu du FC Porto a de nouveau livré une belle prestation pour ce premier match européen de la saison, une soirée qui restera longtemps gravée dans la mémoire du joueur.

Mercato - PSG : Neymar, transfert... Vitinha dit tout sur son intégration https://t.co/XrWxsZtnf2 pic.twitter.com/ITi0E8YpXa — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

« Les gens attendaient de voir ce que l'équipe allait faire, ce que j'allais faire »

Dans des propos accordés aux médias du PSG, Vitinha s’est prononcé sur ses débuts européens avec le club de la capitale. « Je me suis très bien senti face à la Juventus. C'était déjà le cas lors des matches de championnat mais je savais que la Ligue des champions était différente , confie l’international portugais, se sachant observé après son transfert avoisinant 40M€. Les gens attendaient ce moment, ils attendaient de voir ce que l'équipe allait faire, ce que j'allais faire. C'était le premier match d'une longue série, et je pense que ça s'est bien passé tant individuellement que collectivement. J'étais également satisfait de ma prestation. Mais moi, comme l'équipe, je sens que nous pouvons faire encore mieux, et nous avons encore beaucoup de matches devant nous pour progresser ».

« C’était incroyable. C’était fou »

Forcément, l’ambiance du Parc des Princes n’a pas échappé à Vitinha. « C'était vraiment très beau. On m'avait déjà dit que l'ambiance était belle au Parc des Princes, mais ça a dépassé toutes mes attentes , reconnaît le numéro 17 du PSG. En Ligue 1, j'avais déjà trouvé l'accueil magnifique face à Montpellier, mais l'atmosphère que nous avons ressentie face à la Juventus… C’était incroyable. C’était fou. Les supporters, et pas seulement les ultras, mais tout le stade, nous ont permis d'en faire encore plus sur le terrain. C'est difficile à expliquer, ça se ressent. Mais la sensation lors de l'entrée des joueurs, mêlée à l'hymne de la Ligue des champions et l’ambiance du stade, c’était vraiment quelque chose d'incroyable. »

« Je ne peux pas cacher que je suis très content, de jouer dans ce club énorme »