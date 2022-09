Foot - Mercato - Chelsea

Mercato : Révélations sur l’avenir de Zinedine Zidane

Publié le 8 septembre 2022 à 22h10 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, pour remplacer Thomas Tuchel, viré à la surprise générale, Chelsea a décidé de faire confiance à Graham Potter. D’autres noms avaient pourtant circulé pour venir s’installer sur le banc des Blues. L’option Zinedine Zidane avait notamment été évoquée. Et de l’autre côté de la Manche, on a apporté des précisions concernant l’ancien du Real Madrid.

Alors que Chelsea a énormément investi sur le marché des transferts cet été, les résultats ne suivent pas vraiment depuis le début de la saison. Les Blues ont d’ailleurs manqué leurs débuts en Ligue des Champions, en étant battus par le Dinamo Zagreb. Une rencontre qui aura été la dernière de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea. En effet, le club londonien a tranché dans le vif en décidant de se séparer de l’Allemand suite à cette défaite.

Potter pour remplacer Tuchel

Et il n’aura pas fallu attendre longtemps pour connaitre l’identité du nouvel entraîneur de Chelsea. En effet, pour remplacer Thomas Tuchel, les Blues ont décidé de faire confiance à Graham Potter. Cela a été officialisé ce jeudi. A 47 ans, le Britannique a ainsi quitté Brighton pour s’installer sur le banc de Chelsea.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Et Zinedine Zidane ?