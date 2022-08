Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier lâche ses vérités sur Mbappé

Publié le 29 août 2022 à 22h30 par Bernard Colas mis à jour le 29 août 2022 à 22h33

Annoncé avec insistance au Real Madrid à la fin de son contrat, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de prolonger avec le PSG jusqu’en juin 2025. Une énorme satisfaction pour le club de la capitale et Christophe Galtier, successeur de Mauricio Pochettino sur le banc, qui a fait le point sur le début de saison du Bondynois.

Alors que toute l’Espagne l’imaginait déjà fouler la pelouse du Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé a pris la décision de poursuivre sa carrière au PSG. Engagé jusqu’au 30 juin dernier, l’international tricolore a apposé sa signature sur un nouveau contrat de trois ans avec le club de la capitale, pour le plus grand bonheur des dirigeants et supporters parisiens. Cette saison, Kylian Mbappé évolue donc toujours au côté de Neymar et Lionel Messi en attaque, et les premières apparitions du trio offensif sont spectaculaires, avec un festival de buts jusqu’au nul contre l’AS Monaco (1-1) dimanche.

Un début de saison tendu pour Mbappé

Avec 4 buts en 3 apparitions, Kylian Mbappé réussit son début de saison sur le plan comptable, mais le numéro 7 du PSG n’est pas encore à son meilleur niveau. Face à Monaco, le Bondynois a d’ailleurs manqué de précision alors que quelques jours auparavant, il n’avait pas caché son mécontentement sur la pelouse du Parc des Princes contre Montpellier (5-2) avec l’épisode penaltygate avec Neymar et son coup de gueule contre Vitinha. Kylian Mbappé paraît plus tendu, de quoi susciter l’étonnement de certains observateurs. Invité d’ Europe 1 ce lundi, Christophe Galtier n’a pas affiché d’inquiétude sur la forme du champion du monde tricolore.

« Très heureux qu'il reste au Paris-Saint-Germain »

« Déjà, j'ai été très heureux qu'il reste au Paris-Saint-Germain et encore plus lorsque j'ai été nommé entraîneur. Sa préparation n'a pas été tronquée mais elle a été différente parce qu'il y avait chez moi aussi cette obsession de gagner le Trophée des Champions. Il avait été suspendu, il n'était pas là. Puis après, il était un peu contrarié par un petit problème à la hanche aussi. Pour ce jeune joueur... Il n'aime pas quand je dis ça », sourit Christophe Galtier, interrogé par Europe 1 .

« Quand vous prenez la décision de rester à Paris avec tout ce que cela engendre, je pense que derrière, il y a une petite décompression »