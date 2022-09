Foot - Mercato - PSG

PSG : Real Madrid, Macron... Mbappé se lâche sur sa prolongation

Publié le 6 septembre 2022 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors qu'il a prolongé son contrat avec le PSG en fin de saison dernière, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Dans une interview accordée au New York Times, l'attaquant parisien est ainsi revenu sur le feuilleton qui a marqué ces derniers mois sur le mercato, en faisant quelques révélations au sujet du rôle d'Emmanuel Macron et des promesses faites par le Qatar.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en annonçant sa prolongation au PSG. Désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2025, l'attaquant français était pourtant annoncé du côté du Real Madrid qui négociait depuis très longtemps pour l'accueillir libre à l'issue de son bail avec le PSG. Finalement, l'ancien Monégasque a accepté la proposition parisienne. Mais si le Qatar a su se montrer convaincant sur le plan économique, Emmanuel Macron a également eu un rôle clé dans ce dossier.

Macron a convaincu Mbappé

En effet, dans une interview accordée au New York Times , Kylian Mbappé dévoile le contenu de sa conversation avec le président de la République : « Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir, de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou, vraiment quelque chose de fou. Il m'a dit : "Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Vous êtes tellement important pour le pays. Tu as le temps de partir, tu peux rester un peu plus". Quand le président te dit ça, ça compte ».

Le PSG ne lui a rien demandé pour Neymar et Galtier

Mais ce n'est pas le seul argument qui a fait pencher la balance en faveur du PSG. Et pour cause, selon certaines rumeurs, le Qatar aurait également fait d'énormes promesses à Kylian Mbappé, notamment en ce qui concerne le projet du club. L'attaquant français aurait ainsi son mot à dire sur le mercato du PSG ou encore sur le choix du nouvel entraîneur. Mais l'ancien Monégasque dément avoir une telle importance en interne. « Ce n'est pas mon travail. Et je ne veux pas le faire parce que je ne suis pas bon dans ce domaine. Je suis bon sur le terrain. Et en dehors du terrain, ce n'est pas mon rôle. Il y a tellement de gens qui sont meilleurs que moi », assure-t-il.

