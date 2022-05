Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... La vérité éclate sur les offres XXL reçues par le clan Mbappé !

Publié le 8 mai 2022 à 17h10 par Axel Cornic

En fin de contrat, Kylian Mbappé pourrait toucher un véritable pactole puisqu’en France comme en Espagne on parle de montants astronomiques offerts par le PSG et le Real Madrid. Des montants qui ne semblent toutefois pas trouver confirmation...

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, tout reste encore ouvert pour l’avenir de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain négocie toujours une prolongation, tandis que le Real Madrid se frotte les mains voyant les semaines filer et la fin du contrat de Mbappé approcher. Le Parisien a tout de même assuré que d’énormes montants seraient liés à cette opération, avec le PSG qui aurait offert un salaire de 50M€ par an à Mbappé, ainsi qu’une prime de fidélité de 100M€. El Pais est allé plus loin ce dimanche, parlant d’un salaire évolutif sur plusieurs années, allant jusqu’à 60M€ par an si jamais Mbappé accepte de rester quatre années supplémentaires au PSG. Du côté du Real Madrid, on serait plutôt sur un salaire de 40M€ net et une prime à la signature de 180M€...

Des montants « exagérés » !