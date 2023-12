Mercato : PSG, Real Madrid… La mèche est vendue pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole commence à évoquer l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour cause, le Real Madrid se préparerait à transmettre une offre à prendre ou à laisser. Pour l'heure, la décision du joueur français demeure inconnue. Mais comme l'a indiqué Jérôme Rothen, le champion du monde 2018 a l'air épanoui au PSG.

Le feuilleton de 2024 est déjà connu. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Kylian Mbappé devrait monopoliser l'actualité dans les prochaines semaines. Et pour cause, le Real Madrid devrait le contacter dès le début du mois de janvier pour lui demander s'il est prêt à s'engager avec le Real Madrid. Sa réponse n'a pas fuité, mais Jérôme Rothen veut croire à une prolongation au PSG.

« Il y a des signes encourageants »

« J e sais qu'il fait très attention à ce que l'équipe dégage, à ce que le club dégage avant de parler des performances, et je suis persuadé qu'aujourd'hui il est très heureux dans le vestiaire. Beaucoup plus qu'il ne l'était ces dernières années. Donc il y a des signes encourageant s » avait confié l'ancien joueur lors d'un entretien exclusif accordé à 10Sport.com.

Ses coéquipiers le voient heureux