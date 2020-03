Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Juve, PSG... Marcelo en plein doute pour son avenir !

Publié le 29 mars 2020 à 7h45 par B.C.

Courtisé par le PSG et la Juventus, Marcelo serait en plein doute pour son avenir.

A bientôt 32 ans, Marcelo a le choix pour son avenir. D'après les dernières informations d' OK Diario , le PSG et la Juventus auraient déjà approché le latéral gauche du Real Madrid pour un transfert cet été. Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Merengue , l'international brésilien pourrait donc rejoindre un dernier gros club européen avant la fin de sa carrière, mais le principal intéressé serait en plein doute pour son avenir.

Le Real Madrid prêt à libérer Marcelo, mais...