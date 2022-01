Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real Madrid... Eden Hazard a tranché pour son avenir !

Publié le 21 janvier 2022 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 21 janvier 2022 à 19h33

Lié au Real Madrid jusqu'en 2024, Eden Hazard aurait des envies d'ailleurs. Mais en Europe, seuls le PSG et la Premier League pourraient s'offrir l'international belge.

Ce jeudi, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse d’Elche (1-2) en Coupe du Roi grâce notamment à Eden Hazard. L’international belge est allé de son but et a permis à son équipe de passer à l’étape supérieure. A l’issue de la rencontre, le joueur a reçu les louanges de son entraîneur. « Hazard et Isco ont gagné le match. Ce qui s'est passé a du sens. Il se peut que parfois, eux deux, méritaient de jouer davantage. Mais le passé est passé et nous devons regarder vers l'avant. Je sais que je peux compter sur eux. Je peux compter sur un groupe qui a un caractère extraordinaire, qui n'abandonne jamais » a confié Carlo Ancelotti. Mais recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, Eden Hazard serait poussé vers la sortie. Président du Real Madrid, Florentino Perez voudrait le vendre en 2022. Lassé par les nombreuses blessures de l’ailier, le responsable voudrait économiser un gros salaire et renflouer ses caisses. Des liquidités, qui pourraient permettre au Real Madrid de transmettre la meilleure offre à Kylian Mbappé, grande priorité estivale du président merengue . De son côté, le joueur ne fermerait pas la porte à un départ, mais souhaiterait terminer la saison afin de tenter de s’imposer dans le collectif de Carlo Ancelotti.

Hazard veut quitter le Real Madrid

Journaliste belge, Sacha Tavolieri a fait un point sur ce dossier Eden Hazard. Selon lui, le joueur a fait part à son entourage de son désir de quitter le Real Madrid. « Hazard souhaite quitter le Real. Il l’a dit à ses proches et à des intermédiaires qui étaient susceptibles de lui trouver une solution cet hiver. Mais ce n’est pas nécessairement pour cet hiver car il a des émoluments salariaux incroyables et impossibles à payer pour les plus grandes équipes du monde Ce n’est pas non plus la meilleure période de sa carrière » a confié le journaliste dans un entretien accordé à Eurosport.

Hazard veut retrouver du plaisir