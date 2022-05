Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Ballon d’Or… L'énorme punchline de Kylian Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Alors qu’il a prolongé son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est revenu sur le Ballon d’or, qu’il n’aurait pas plus de chances de remporter en rejoignant le Real Madrid.

Après des mois de négociations avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son aventure chez le champion de France. Une décision très critiquée par les supporters Merengue . Ces derniers pensent en effet que l’international français aurait plus de chances de remporter la Ligue des champions et le Ballon d’or en rejoignant l’Espagne. Toutefois, selon le principal intéressé, il n’y a pas de meilleur club pour glaner ce trophée.

« Peu importe où tu joues, si tu es le meilleur, tu es Ballon d’or »

Dans une interview accordée au Parisien , à BFM TV ainsi qu’à l’ AFP , Kylian Mbappé a évoqué le Ballon d’or : « Plus facile de gagner le Ballon d’Or au PSG plutôt qu’au Real ? On ne peut pas comparer Madrid et Paris. Madrid est un club beaucoup plus ancien. Mais les règles du Ballon d’or ont changé. On s’en fiche un peu du club. C’est le meilleur joueur qui est Ballon d’or. Ce n’est plus comme avant. C’est celui qui brûle le plus la rétine. Peu importe où tu joues, si tu es le meilleur, tu es Ballon d’or. »