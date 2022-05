Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Kylian Mbappé sur un transfert au Real Madrid !

Foot - Mercato - PSG

Après avoir signé un contrat de trois ans avec le PSG, Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte à une arrivée au Real Madrid dans le futur.

C'est la douche froide pour le Real Madrid ! Le président du club espagnol, Florentino Perez, n'a pas réussi à s'attacher les services de Kylian Mbappé. Le joueur de 23 ans a pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Un échec colossal pour le dirigeant merengue, qui avait tout misé sur la star française. Mais interrogé sur son avenir, Mbappé n'a pas fermé la porte à un transfert au Real Madrid, même si les relations entre les deux parties se sont refroidies après ce feuilleton.

« La semaine dernière, j’ai pris la décision de rester. Je l’ai annoncé, tout d’abord à Florentino Perez parce que j’ai beaucoup de respect pour lui et le club. Je pense que c’était important de lui dire directement que je ne venais pas. J’ai ensuite dit au PSG que j’allais rester un peu plus longtemps. Si le rêve Real Madrid est terminé ? Ce n’est jamais fini, ce n’est jamais fini… La seule chose que je sais c’est que j’ai signé un contrat de trois ans. On ne sait pas ce qu’il se passera dans le futur. Je ne pense pas à l’avenir, seulement au présent. Et le présent c’est mon contrat de trois ans avec le PSG » a confié Kylian Mbappé lors d'un entretien à la BBC.

