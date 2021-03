Foot - Mercato - Juventus

Mercato : PSG, Real, Juve… le clan Cristiano Ronaldo fait une annonce fracassante !

Publié le 28 mars 2021 à 20h30 par B.C. mis à jour le 28 mars 2021 à 20h33

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo aurait des envies d’ailleurs. Et à en croire son entourage, le Portugais serait disposé à faire de gros sacrifices pour rejoindre le Real Madrid.

Cristiano Ronaldo sera-t-il l’un des grands protagonistes du prochain mercato estival ? Alors qu’il lui reste une année de contrat, et que la Juventus a annoncé à plusieurs reprises que son départ n’était pas d’actualité, le Portugais aurait bel et bien des envies d’ailleurs. Depuis son arrivée en Italie à l’été 2018, le quintuple Ballon d’Or n’est pas parvenu à briller en Ligue des champions, ce qui pourrait alors l’inciter à plier bagage. Jorge Mendes serait déjà passé à l’action en approchant plusieurs clubs afin de se renseigner sur la faisabilité d’un transfert cet été. Le PSG, Manchester United et le Real Madrid sont annoncés comme des destinations possibles pour CR7, et ce dernier aurait une préférence assez nette pour son avenir.

Cristiano Ronaldo voudrait le Real Madrid, et serait prêt à faire de gros sacrifices pour revenir

D’après les informations de CalcioMercato.it , la direction turinoise est consciente qu’un transfert de Cristiano Ronaldo s’annonce complexe cet été, de quoi justifier les multiples sorties concernant l’attaquant de 36 ans dernièrement. En effet, aucun club n’aurait concrètement bougé ses pions pour le Portugais jusqu’à maintenant, notamment en raison des exigences salariales de Cristiano Ronaldo, qui demanderait un salaire annuel de 25M€. Néanmoins, le joueur serait prêt à revoir sa position pour un club en particulier : le Real Madrid. Des sources proches de Cristiano Ronaldo ont en effet indiqué au média transalpin que sa volonté était de faire son retour au Real Madrid le plus tôt possible, quoi qu’il en coûte. D’ailleurs, des contacts existeraient bel et bien entre le club espagnol et le clan CR7. L’aspect économique ne serait donc pas un problème pour Florentino Pérez dans ce dossier, et le Portugais n’aurait pas d’inquiétude à avoir sur le plan fiscal, puisque la plupart des avantages dont il dispose en Italie actuellement seraient également applicables à Madrid s’il venait à signer un contrat d’une année avec un salaire à la baisse.

Florentino Pérez a d’autres plans en tête, mais…