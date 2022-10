Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rabiot prépare son retour, sa mère lance les grandes manœuvres

Publié le 7 octobre 2022 à 18h45

Dan Marciano

Agé de 27 ans, Adrien Rabiot voit son contrat arriver à son terme en juin prochain. La suite ? Le joueur et son entourage y pensent. En coulisses, ils explorent différentes options, notamment celle d'un retour au PSG en 2023. Omniprésente durant les négociations, Véronique Rabiot, la mère du joueur, sera une voix qui compte dans les prochains mois.

Lié à la Juventus jusqu'en juin prochain, Adrien Rabiot est face à un dilemme. Rester ou partir ? Actuellement, le joueur et son entourage pèsent le pour et le contre et explorent différentes options selon les informations du Corriere di Torino ce vendredi.

Mercato - PSG : En coulisse, le dossier Rabiot part dans tous les sens https://t.co/7Rmw59glot pic.twitter.com/4KzUJoN3Ce — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

Adrien Rabiot travaille sur son transfert

Selon le quotidien, Adrien Rabiot ne fermerait pas la porte à une prolongation. Sa mère Véronique aurait pris les choses en main dans ce dossier et prévoit d'entamer des négociations avec la Juventus dans les prochaines semaines pour connaître ses intentions.

La mère de Rabiot aura le dernier mot