Mercato - PSG : Quand Villas-Boas évoque… un intérêt du PSG !

Publié le 29 juin 2021 à 1h45 par Th.B.

Passé par l’OM entre 2019 et 2021, André Villas-Boas aurait pu entraîner le PSG lors du premier passage de Leonardo à la tête de la direction sportive parisienne.

Ayant connu un franc succès avec le FC Porto, André Villas-Boas a été surnommé The Special Two en hommage à son compatriote José Mourinho. Après Chelsea et alors qu’il était en poste à Tottenham, Villas-Boas aurait été approché par le PSG et Leonardo au terme de la saison 2012-2013. Alors directeur sportif du PSG avant de s’en aller, Leonardo cherchait un remplaçant à Carlo Ancelotti parti au Real Madrid. Et alors que Laurent Blanc a finalement été nommé, André Villas-Boas a reçu une offre concrète du PSG comme il l’a avoué ce lundi.

« J'ai eu une offre du Paris Saint-Germain »