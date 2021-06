Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le départ de cet indésirable de Pochettino !

Publié le 28 juin 2021 à 23h45 par H.G.

Alors que Rafinha manque de temps de jeu depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, un départ du PSG serait bel et bien à l’ordre du jour.

Arrivé l’été dernier gratuitement en provenance du FC Barcelone, Rafinha avait réussi à gratter du temps jeu lors que Thomas Tuchel était sur le banc du PSG. Cependant, depuis son départ et la venue de Mauricio Pochettino en janvier dernier, son temps de jeu a considérablement diminué. De ce fait, conscient de sa situation, le Brésilien songerait à aller voir ailleurs après seulement un an au PSG.

Plusieurs clubs suivraient Rafinha